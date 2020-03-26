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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو يوسف فى جلسة تصوير جديدة بالجونة (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 11:44 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
حسين الجندي
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خضع النجم عمرو يوسف إلى جلسة تصوير جديدة في الجونة لصالح مجلة «حورس»، المجلة الرسمية لخطوط «مصر للطيران»، من تصوير الفنان هادي كرم، وتنسيق الصحفية آيات الأمين، حيث بدا بإطلالة صيفية رائعة.

وأعلن عمرو يوسف، مؤخرا، قبوله تحدى كوكبة من الفنانين، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس «كورونا» والسيول تحت اسم «تحدى الخير»، مؤكدا أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل.

يذكر أن عمرو يوسف قام مؤخرا بتصوير جزء كبير من مسلسل «خالد بن الوليد»، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم يوسف شعبان وبيومي فؤاد وسوسن بدر ورانيا محمود ياسين وقد تأجل المسلسل إلي رمضان 2021

المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة «عبقرية خالد» للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.

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