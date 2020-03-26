«التعليم» تعلن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية للطلاب بالخارج

أعلن وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية، في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https:study.ekb.eg) لأبنائنا الطلاب بالخارج، في 7 دول هي: "الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا" خلال الأسبوع المقبل.