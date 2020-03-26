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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصليب والهلال الأحمر يطالب بتوفير 823 مليون دولار لمواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:04 م
فرانشيسكو روكا
فرانشيسكو روكا
وسام عطية
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ناشدت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إضافة إلى 192 جمعية وطنية) المجتمع الدولي للمانحين لتوفير 800 مليون فرنك سويسرى (823 مليون دولار) لدعم الاستجابة في مختلف البلدان لوباء كورونا، خاصة البلدان الضعيفة التي لا تتوفر بها إمكانيات المكافحة الواجبة.

ودعا «فرانشيسكو روكا» رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عبر تويتر إلى عدم نسيان المهاجرين والنازحين والمشردين والأشخاص فى مناطق الكوارث باعتبارهم الأكثر تعرضا للإصابة.

وأكدت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر الحاجة لتعزيز الدعم لمتطوعي الصليب والهلال الأحمر الذين هم على خط المواجهة في هذه الاستجابة.

ولفتت إلى حاجة الاتحاد الدولى لـ550 مليون فرنك سويسرى لدعم الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر فى مجال الرعاية الصحية وإعادة تخزين الاحتياجات لمواجهة المخاطر، إضافة لتوفير المنح النقدية للعائلات وتخفيف آثار تفشى الوباء و150 مليون فرنك لدعم الجمعيات الوطنية المحتاجة فى حين أن مبلغ 250 مليون فرنك المتبقية ستكون للجنة الدولية للصليب الأحمر للاستجابة فى مناطق النزاعات والعنف ودعم المرافق الطبية وأماكن الاحتجاز وكبح انتشار الفيروس بين النازحين والمحتجزين وضمان وصولهم إلى الاحتياجات الطبية.

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