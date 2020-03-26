تشييد مشرحة مؤقتة فى نيويورك لضحايا كورونا (فيديو)

أذاعت فضائية "روسيا اليوم" لقطات يظهر من خلالها تشييد مشرحة مؤقتة خارج مستشفى Bellevue Hospital، للتعامل مع الطفرة المتوقعة لضحايا فيروس كورونا.وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتحول إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك "تسارعا كبيرا للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة.وتم الإعلان رسميا عن قرابة النصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشار الوباء؛ كما تم تسجيل 21528 حالة وفاة بالفيروس.وارتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس في الولايات المتحدة إلى 1041 حتى الأربعاء، مع ما يقترب من 70 ألف مصاب.