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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محامية قتيل فيلا نانسى عجرم تكشف تطورات القضية بعد تقرير الطب الشرعى

الخميس 26/مارس/2020 - 06:15 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سناء إسماعيل
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كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد الموسى، أسرة قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تطورات القضية بعد تقرير الطبي الشرعي السوري.

وقالت، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "ردًا على ما يدور فإن أهم ما في التقرير السوري هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد".

يُذكر أنه تم تأجيل محاكمة زوج الفنانة نانسي، فادي الهاشم في، قضية مقتل محمد الموسى في منزلهما على يده رميًا بالرصاص، بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، كانت قد وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

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