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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلف «قوت القلوب»: المسلسل يتناول دور الأم في حياتنا اليومية

الخميس 26/مارس/2020 - 05:08 م
المؤلف محمد الحناوي
المؤلف محمد الحناوي
محمد مجدي
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كشف المؤلف محمد الحناوي عن أن الفنانة ماجدة زكي السبب في كتابة قصته "قوت القلوب" المسلسل الذي يعرض حاليا، لافتا إلى أنها هي من طلبت منه عمل درامي اجتماعي تقدمه تلفزيونيا، واتفقنا على كتابته بهذه الطريقة.

وقال الحناوي في تصريح لـ"الدستور" إنه بعد ذلك التقينا مع المخرج مجدي أبو عميرة وبالفعل جلسنا عدة جلسات كانت مثمرة للغاية، وبعدها اتفقنا على التفاصيل الخاصة بالعمل، وبدأنا التصوير بعد ذلك.

وعن فكرة العمل، أضاف: "الإطار العام للمسلسل يتناول فكرة ربط حياة الأسرة المصرية، من خلال عمادها الحقيقي وهي الأم، وإبرازها بطريقة قريبة من حياتها وأسلوبها في حياة الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، في إطار من الدراما الاجتماعية الكوميدية"، لافتا إلى أن "قوت القلوب" عبارة عن 50 حلقة يعرض أو 25 قبل رمضان الكريم والباقي بعد الشهر الكريم.

"قوت القلوب" بطولة كل من، ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، نورهان، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبوعميرة وإنتاج شركة «سينرجى».

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