«ستاندرد آند بورز»: كورونا يدفع منطقة اليورو لركود 2%

خلصت تقديرات لوكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال"، اليوم الخميس، إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد سيتسبب في ركود بنسبة 2% في منطقة اليورو هذا العام، محذرة من أن الانكماش قد يصل إلى 10% إذا امتدت عمليات العزل الحالية في المنطقة التي تضم 19 دولة لأربعة أشهر.وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير جديد، إنه في ظل التكاليف الاقتصادية "التي تتصاعد بشكل سريع مع تزايد الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، تواجه اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا حاليا انكماشا بنسبة 2% لعام 2020".وقالت "ستاندرد آند بورز": "على سبيل المثال، تشير تقديراتنا إلى أن عزلا لمدة أربعة أشهر قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بما يصل إلى 10% هذا العام".