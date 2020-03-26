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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال تطهير المنشآت الخدمية والحيوية بأسيوط (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 01:06 م
تطهير المنشآت
تطهير المنشآت
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استكمال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية والمصالح الحكومية ومواقف سيارات الأجرة والشوارع بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف فرق متخصصة من الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط -في بيان له اليوم- أن حملات التطهير والتعقيم تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات واستنفار كافة الموارد والإمكانات لمواجهة المواقف الاستثنائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت على مستوى مراكز ومدن المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين مطالبا بضرورة التقيد بالتوجيهات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط

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