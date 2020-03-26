غلق 11537 مركزًا تعليميًا لمواجهة كورونا خلال 9 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على كل المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.أسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم استهدافها وغلقها على مدار تسعة أيام 11537 مركزًا تعليميًا.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.