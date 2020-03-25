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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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خبر سار للأهلي.. صحيفة إنجليزية تكشف مصير رمضان صبحي مع هدرسفيلد
الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:23 م
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يسود الغموض حول مستقبل نجمنا المصري رمضان صبحي، جناح الأهلي، والمُعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
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