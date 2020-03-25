التموين: توفير مخزون كاف من السلع لتجنب ارتفاع الأسعار (فيديو)

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، إن الوزارة قامت بالتأكد من وجود عرض جيد للسلع والمنتجات في الأسواق، كما عملت على توفير مخزون كافٍ من السلع حتى لا ترتفع الأسعار بشكل غير مقبول، معقبًا "طول ما فيه عرض كافٍ هنحافظ على الأسعار وفق العرض والطلب".وأضاف مساعد وزير التموين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "TEN"، أن الوزارة كانت تعمل وفق خطة قبل ظهور فيروس كورونا في مصر، وتابع "بدأنا نقرأ الأحداث من نهاية 2019، واستشرفنا حدوث أزمة كورونا وتأكدنا من توافر كل حاجة".وأوضح "حسام" أن الوزارة كان لديها مخزون كافٍ من المنتجات، وذلك بسبب وجود ركود في الأسواق المصرية في شهري نوفمبر وديسمبر، مضيفًا: "كنا داخلين العام الجديد بمخزون زيادة وكنا عايزين الناس تشتري"، مؤكدًا أن تكالب البعض على الشراء قد أدى إلى سعادة الكثير من المنتجين والمصنعين، وذلك لانتهاء منتجاتهم التي كانت تعاني ركودًا في الأسواق.