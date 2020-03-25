إحالة سائق بسكك حديد مصر للتأديبية

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة سائق قطار بـ"سكك حديد مصر"، إلى المحاكمة التأديبية؛ لتعاطيه مخدر الحشيش والترامادول بالمخالفة للقانون والتعليمات.وجاء ذلك في القضية رقم 535 لسنة 2019 والذي تضمن خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.وتبين أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية من لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعاطي مخدر الحشيش والترامادول أثناء تأديته مهام عمله وبناء عليه، أمرت النيابة الإدارية بإحالته للمحاكمة التأديبية العليا.