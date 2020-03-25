بالأسماء.. المؤبد والمشدد لـ 7 متهمين فى «خلية الجيزة»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجيزة".وحصلت "الدستور" على أسماء المتهمين المحكوم عليهم والصادر بشأنهم حكم المؤبد: محمود محمد طوسون، مصطفي سيد، كرم محمد نجيب.والمتهمين المحكوم عليهم بالمشدد 15 سنة: محمد أحمد ماهر، عمرو اسماعيل حنفي، مختار عفيفي مختار، علي ابراهيم.كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون.