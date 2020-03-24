متحدث «الصحة»: لدينا لجنة لبحث أسباب الوفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بروتوكول وزارة الصحة المصرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، يتم تحديثه باستمرار وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة لديها لجنة لبحث أسباب الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هدفها تقليل المخالطة، لعدم الوصول للمرحلة الثالثة، والتي يصعب معها تتبع مصدر الإصابة والحالات المخالطة لها.أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100 حالة.وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.