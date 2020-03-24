محافظ الشرقية: التزام المدن بغلق المحلات وصل لـ100% والقرى 80%

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن نسبة التزام المدن بغلق المحلات في السابعة مساءً وصلت لـ100%، واستجابة القرى وصلت لـ80%، مشيرا إلى أن هذه نسبة كبيرة جدًا في الاستجابة.وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في المحافظة هي نفسها التي تنفذ في كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذه الإجراءات تشمل منع الأسواق الأسبوعية الخاصة بالخضار والماشية.ولفت إلى أن عدد الأسواق التي قامت المحافظة بإغلاقها 276 سوقا عشوائيا حتى الآن، وهذا الأمر يأتي في إطار منع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.