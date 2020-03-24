حجز مالك مخزن لحجبه 30 طن سلع غذائية بغرض الاحتكار في الوراق

أمرت نيابة الوراق، حجز مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول حجبه 30 طن سلع غذائية عن الأسواق، مستغلًا الظروف التي تمر بها البلاد، لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، من ضبط مدير مسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق، بعدما وردت معلومات تفيد قيامه بحجب 30.860 طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمر الدين" عن الأسواق واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول.وقد قامت قوة أمنية بضبط السلع الغذائية والتحفظ عليها.