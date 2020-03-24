مباحث التموين تضبط 1140 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين في ضبط 1140 قضية تموينية خلال 24 ساعة بمحافظات الاسكندرية والشرقية والبحيرة.وتمكنت مباحث التموين بالاسكندرية من ضبط مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب شرق لحجبه تداول كمية قدرها 6،980 طن سلع غذائية مختلفة الأنواع وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وتستهدف الحملات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.