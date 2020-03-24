رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تعاين موقع انهيار سقف عقار فى إمبابة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:03 م
انهيار سقف عقار
انهيار سقف عقار
ندى حمدى
طباعة
انتدبت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الثلاثاء، فريقًا للوقوف على ملابسات انهيار عقار جزئيًا بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة، وتقديم تقرير من الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي لعقار بمنطقة أرض عزيز عزت، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.

انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، وبرئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث القسم.

وكشفت المعاينة الأولية عن انهيار جزء من العقار أسفر عنه مصرع فتاة، 20 سنة، وإصابة شقيقتها، 18 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابة للمستشفى، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن يتدخل لتفريق تجمع للأهالى فى تظاهرة دعاء كورونا بسيدى بشر

السيسى لـ«الأطباء»: أنتم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

منها «حظر التجوال».. 7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

منوعات

السماح لـ5 أشخاص فقط بحضور حفلات الزفاف بأستراليا لاحتواء كورونا

شركات ألمانية تتبرع بـ839 ألف دولار لـ كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

خلطات زمان.. حكايات الأمهات مع مواجهة الأوبئة (فيديو)

ليلى مقلد تطلق «حملة إيد علي إيد تساعد » للتوعية بسبل الوقاية من كورونا.. وتوزع وسائل الحماية والتعقيم على الفئات الأكثر احتياجا

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

«متبعش الميه في حارة السقايين».. مفردات الحارة المصرية

عبدالدايم: إتاحة الكتب إلكترونيًا استثمارًا فى الارتقاء بالوعى

نجوم مركز الإبداع الفنى يدعمون «خليك فى البيت» (فيديو)