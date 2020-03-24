النيابة تعاين موقع انهيار سقف عقار فى إمبابة

انتدبت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الثلاثاء، فريقًا للوقوف على ملابسات انهيار عقار جزئيًا بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة، وتقديم تقرير من الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي لعقار بمنطقة أرض عزيز عزت، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، وبرئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث القسم.وكشفت المعاينة الأولية عن انهيار جزء من العقار أسفر عنه مصرع فتاة، 20 سنة، وإصابة شقيقتها، 18 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابة للمستشفى، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.