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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قرارات الحكومة بشأن المحال التجارية والبقالة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:42 م
المحال التجارية
المحال التجارية
ريم محمود
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اتخذت رئاسة الوزراء، قرار حظر تجوال ضمن عددا من الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا في المرحلة الثانية، وتقرر حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتي السادسة صباحًا.

وترصد "الدستور" أبرز قرارات الحكومة في اطار حظر تجوال:


- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة.

-غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساء إلي السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري علي المخابز والصيداليات.

- غلق المقاهي والكافيتريات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

- غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم مأكولات، والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل.

- تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية.

- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخري.

- يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطلع الأعمال لمدة 15 يوما.

- تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

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وكل تلك قرارات بحظر التجوال جاءت كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة المواطنين.

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