الحكومة: تطبيق إجراءات حظر التجوال بكل صرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطبق إجراءات حظر التجول بكل صرامة، وهناك عقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين، وطالب وزارة الداخلية بالتعامل مع الأمر بكل حزم وصرامة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، قبل قليل، أعلن خلاله عن حظر التجوال على الطرق العامة بدءًا من الغد، على أن يبدأ الحظر في السابعة مساء كل يوم حتى السادسة من صباح اليوم التالي.كما قرر رئيس الوزراء تعليق عمل كافة مواصلات النقل العامة والخاصة، وإغلاق كافة المحال التجارية والأندية والملاهي وغيرها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت.كما تقرر مد قرارات تعليق الدراسة السابقة 15 يومًا إضافية، ومد قرار تخفيض العمالة في أجهزة الدولة المختلفة ووقف كل الإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين ما عدا مكاتب الصحة.