مدبولي لـ الشباب: لا تستهتروا بالأمر.. ممكن تنقلوا الفيروس لأهاليكم

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشباب المصري بضرورة تجنب النزول إلى الشوارع لعدم نقل العدوى إلى أسرهم من كبار السن.وقال رئيس الوزراء للشباب خلال مؤتمر صحفي: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببًا في ضررهم".وأكد مدبولي أنه يراهن على الشباب في التعامل بجدية مع الفيروس على عكس ما ينتشر حول أن الشباب أقل عرضة للإصابة بكورونا مشيرًا إلى ان هذا غير صحيح، مناشدًا المواطنين: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرورة فقط"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات.