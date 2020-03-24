إحالة عاطل للجنايات للاتجار في المخدرات بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة تاجر عاطل إلى محكمة الجنايات؛ بسبب اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بحدائق القبة.كان ضباط مكافحة المواد المخدرة تمكنوا من ضبط "م. ف"، 33 سنة، وشهرته "سيحا" تاجر مخدرات مقيم فى حدائق القبة وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه في المنطقة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة لتباشر التحقيق.