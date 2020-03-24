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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إيداع طفلين قتلا زميلتهما عقب هتك عرضها بكرداسة في دار رعاية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:01 م
طفلة
طفلة
محمد عيسي
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قضت محكمة الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، اليوم الثلاثاء، إيداع طفلين مؤسسة الرعاية الاجتماعية؛ لتورطهما في خطف طفلة وقتلها عقب هتك عرضها بمنطقة كرداسة بمحافظة القاهرة.

و كشف قرار الإحالة الذي أعده المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، في القضية التي حملت الرقم 1292 لسنة 2019، جنايات الطفل، أن النيابة تتهم «م. ي»، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بقتل طفلة «أ»، 10 سنوات، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي، بمنطقة أبو رواش، في كرداسة.

وذلك بعد أن استدرجها بحيلة منه لمبنى مجهول وانهال عليها بضربات بقطعة زجاجية، قاصدًا قتلها وذلك عقب أيهامها بأنه يريد إعطائها مصحف كريم، وتبين أن المتهم برفقته «إ. ج» بناءًا على اتفاق مسبق فيما بينهما بالتعدي على الطفلة المجني عليها جنسيًا، ثم التقط كل منهما قطعة زجاجية كانت ملقاة أرضًا وسددا إليها عدة ضربات بالوجه والصدر والرقبة حتى توفت.

وقرر المتهم الأول بأنه اتفق مع الثاني على استدراج الطفلة المتغيبة بزعم اللعب واللهو بناحية منطقة المزاريطة والقريبة من مكان الدرس الديني -كتاب-، لكونهما زملاء إلى غرفة مهجورة بقطعة أرض مصورة مفتوحة الأبواب للتعدي عليها جنسيًا.

وأضاف المتهم خلال أقواله أنه عقب انتهاء الدرس قام بتنفيذ خطته بصحبة زميله الثاني، وقام باستدراج الطفلة إلى داخل الغرفة المهجورة، واشترك معه في خلع ملابسها والتعدي عليها ثم تعدوا عليها بقطعة زجاجية خوفًا من افتضاح أمرهما.

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