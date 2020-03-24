«40 ألف ماسك».. ننشر منافذ الإنتاج الحربى لبيع المطهرات والكمامات

أعلن الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، طرح 40 ألف «ماسك» بمنافذ الوزارة، اليوم الثلاثاء، مساهمة من الوزارة لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا.وتقرر إنشاء خط لإنتاج الماسك (3 إم) المعتمد عالميًا والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسكاليوم)، وسيتم رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يوميًا، وذلك في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة.وتستعد منافذ الانتاج الحربي أيضًا لطرح مطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لتر (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طناليوم)، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح.وترصد"الدستور" منافذ الانتاج الحربي بجميع محافظات الجمهورية، على النحو التالي:"محافظة القاهرة"-۷ شارع أبو العيون عمارات الضباط - جسر السويس.-معرض التحرير في ۷ ميدان التحرير بجوار عمر أفندي.-معرض رمسيس في ۷ شارع رمسيس عمارة التأمين.-معرض روكسي في ۲ شارع النادى - ميدان روكسي.-معرض حلوان للأجهزة المعدنية في شارع عمر بن عبد العزيز كورنيش النيل حلوان.-معرض حلوان للصناعات الهندسية، معرض حلوان للصناعات غير الحديدية في عين حلوان - سور الشركة.-معرض شبرا للصناعات الهندسية في ش ترعة الاسماعيلية محطة الكهرباء شمال القاهرة."الجيزة"معرض الهرم في ٤ شارع شكرى عمارات الضباط بمزرعة الهرم."الاسكندرية"-لوران في طريق الحرية – لوران – رمل الأسكندرية.- ٦٦ طريق الحرية الأسكندرية.-مصطفى كامل في عمارات الضباط بمصطفى كامل."القليوبية"-شبرا الخيمة في شارع ۱۵ مايو خلف كريستال عصفور.-استاد بنها في عمارات الإستاد - بنها."البحيرة"دمنهور بجوار سور إستاد دمنهور - بالقرب من ميدان قريطم."الغربية"٤۷ إمتداد شارع النادى خلف محطة موبيل."الشرقية"العاشر من رمضان بمركز المدينة عمارة ۱۵ محل رقم ۵ خلف البنك الأهلي."الدقهلية"رأس البر بشارع ۱۰۳ عشة ٤۷.