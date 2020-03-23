رئيس أكاديمية البحث العلمى: سننتج معقم للأيدى يعتمد على النانوتكنولجى

قال الدكتورمحمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه تم إنتاج مطهر يستخدم في تطهير المؤسسات والجامعات والمستشفيات الجامعية.وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أننا ننتج يوميا 500 برميل من المطهر المستخدم في تطهير المؤسسات.وأوضح أن الأكاديمية تعتزم إنتاج معقم للأيدي يعتمد على النانوتكنولوجي في ظل استغلال بعض التجار للأزمة وبيع المطهرات بالسوق السوداء.