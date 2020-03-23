الباز يناشد المشاهير بالتبرع لـ«تحيا مصر والأورمان»: مؤسسات موثوق بها

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتنظيم عملية التبرع لـ"تحدي الخير" الذي أطلقته جمعية رسالة لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تضررت بسبب فيروس كورونا.وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه يرفض مبادرة "تحدي الخير" التي أطلقتها بعض منظمات المجتمع المدني، مشددا على أننا بحاجة لإيضاح آليات إيصال ما يدعيه المشاهير من مساهمات للفقراء.وناشد "الباز"، المشاهير بالتبرع لصندوق تحيا مصر ومصر الخير والأورمان، لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من كورونا، مؤكدا أنها مؤسسات موثوق بها.وتابع: "لا أتهم مؤسسة رسالة بشيء لكن نحتاج إلى إيضاحات، هل رسالة عندها رصد للأسر المتضررة من كورونا؟، والعمالة غير المنتظمة؟".