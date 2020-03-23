رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يناشد المشاهير بالتبرع لـ«تحيا مصر والأورمان»: مؤسسات موثوق بها

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:13 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتنظيم عملية التبرع لـ"تحدي الخير" الذي أطلقته جمعية رسالة لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تضررت بسبب فيروس كورونا.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه يرفض مبادرة "تحدي الخير" التي أطلقتها بعض منظمات المجتمع المدني، مشددا على أننا بحاجة لإيضاح آليات إيصال ما يدعيه المشاهير من مساهمات للفقراء.

وناشد "الباز"، المشاهير بالتبرع لصندوق تحيا مصر ومصر الخير والأورمان، لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من كورونا، مؤكدا أنها مؤسسات موثوق بها.

وتابع: "لا أتهم مؤسسة رسالة بشيء لكن نحتاج إلى إيضاحات، هل رسالة عندها رصد للأسر المتضررة من كورونا؟، والعمالة غير المنتظمة؟".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى: أتابع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. وأهيب بالجميع الالتزام

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بكورونا.. و5 وفيات

«الصحة»: اكتشفنا حالات مصابة بـ«كورونا» في 24 محافظة (فيديو)

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

الباز للحكومة: إذا كان لابد من حظر التجول فليطبق طوال اليوم

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بكورونا.. و5 وفيات

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

نجم الساعة

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 azhar.eg education.. تفاصيل نظام تقويم الطلاب

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تسجيل بنك المعرفة المصري sign up التابع لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

نجوم مركز الإبداع الفني يدعمون «خليك في البيت» (فيديو)

الأديبة الكبيرة سلوى بكر تخص «الدستور» بفصول من مذكراتها

أحمد القرملاوي: «السيد من حقل السبانخ» عزلتني عن «كورونا»

«كورونا» تعطل الأنشطة الثقافية لمكتبة مصر الجديدة