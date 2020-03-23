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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يبحث مع الممثلة الأممية وممثل الصحة العالمية مكافحة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:16 م
برهم صالح
برهم صالح
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بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، والممثلة الأممية جينين بلاسخارت، وممثل الصحة العالمية أدهم إسماعيل، جهود مكافحة فيروس كورونا، وتطورات الوضع الصحي في البلاد والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، فضلًا عن تقييم الاستعدادات والخطط الموضوعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية بهذا الشأن.

وأكد الرئيس العراقي، وفق بيان صادر عن مكتبه أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة، إلى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفايروس.

وأضاف، أن الوباء أصبح يشكل تحديًا خطيرًا للعالم بأسره، ويتطلب تضافر وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية والشعوب لضمان صحة وسلامة الإنسانية جمعاء، مشيدا بجهود وزارة الصحة والكادر الطبي في مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الجميع.

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