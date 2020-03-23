الأوقاف تخصص 50 مليون جنيه للمتضررين من كورونا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا.ويشمل ذلك من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية، ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، لاسيما في أوقات الشدائد والأزمات.