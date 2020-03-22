دنيا سمير غانم تكشف صلة قرابتها بـ ميساء مغربي

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن صلة القرابة التي تجمعها بالفنانة المغربية ميساء مغربي، وكيف تستعين بها في أعمالها الفنية.وقالت دنيا سمير خلال لقائها في برنامج "دبي كروز"، والذي تقدمه ميساء مغربي، والمُذاع عبر "تليفزيون دبي"، إن كثيرين لا يعرفون أنها يجمعها بميساء صلة قرابة، حيث إن خالتها هي زوجة خال دنيا.كما أنها تستعين بها خلال مشاركتها في أي عمل خليجي لتصحح لها اللهجة ومنها أغنية "تعال"، والتي قدمتها دنيا مؤخرًا.ووصفت دنيا سمير غانم، المرأة بأنها مزاجية، أما الرجال فهم أكثر تنظيمًا منها واستعارت أحد التشبيهات التي وصفت المرأة بأنها كالمكرونة والرجل بالوافل، مؤكدة أنها مكرونة.