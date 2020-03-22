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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«فرج عامر» يشيد بالبنك المركزى لدوره في مواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:59 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر،
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية قلبية لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر لتعدد أدوار البنك الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية وغيرها، مشيدا بقرارات البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وقال " عامر "، فى بيان له اليوم الأحد، إن سياسات البنك المركزى خلال رئاسة طارق عامر له نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل حرفية ومهنية، مؤكدًا أنه لاينكر أحد الدور التاريخى للبنك المركزى فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر ودوره الوطنى فى تشجيع مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية المصرية وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان.

وكانت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية قد قامت بتنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

كما تجدر الإشارة إلى أن خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا تتضمن توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

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