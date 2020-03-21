السيسى يوجه طارق عامر بتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، واستعرض الاجتماع مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.وعرض محافظ البنك المركزي في هذا الصدد القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك مؤخرًا لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالميًا لفيروس كورونا المستجد، والتي هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو، بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة، وكذلك دعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات.واستعرض طارق عامر، في ذات الإطار، أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك المركزي، وذلك في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.