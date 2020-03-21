حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، بحبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي يمنح الدارسين شهادات تعليمية مزورة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كشفت تحقيقات النيابة عن أنه وعقب الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن إغلاق جميع أماكن التعليم وتعليق الدراسة لمدة 14 يوما بسبب فيرس كرونا، شنت مباحث القاهرة حملة مكبرة لمتابعة تطبيق القرار، وأثناء عملية مداهمة أماكن الدروس الخصوصية والأكاديميات الخاصة أكدت معلومات وتحريات المباحث أن شخصا يدير كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص.وتبين أنه يمنح الدارسين شهادات جامعية والشهادات العليا في مجالات مختلفة، والإعلان عنه على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.