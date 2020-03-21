رئيس ميناء الإسكندرية يشدد على تطهير وتعقيم المباني

شدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على كل من الإدارة المركزية للمناطق والإدارة الطبية بمتابعة أعمال تطهير وتعقيم المباني والمنشآت والمعدات والأدوات التي يتردد عليها العاملين والمتعاملين في مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، قائلا: "نعمل بكل الوسائل لمحاربة انتشار فيروس كورونا".ومن جانبه قال رضا الغندور المتحدث الرسمي، باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم صباح السبت، فتح البوغاز بمينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.وبدأت إدارات الميناء المختصة فورًا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها، وخروج السفن الجاهزة للمغادرة.ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن، هذا وقد شهد الميناء بعد فتح البوغاز نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع.