شمال سيناء تتعرض لموجة من الطقس السيئ

تعرضت محافظة شمال سيناء لموجة من الطقس السيئ، حيث سقطت الأمطار الغزيرة المصحوبة بأصوات رعدية وبرق ورياح شديدة، فضلا عن انخفاض كبير في درجة الحرارة طوال الليل، لكنها لم تؤثر على مظاهر الحياة العامة.وأدى سقوط الأمطار الغزيرة إلى تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع وعلى الطرق، فيما تشهد الطرق الرئيسية والفرعية حذرا شديدا من السائقين في حركة السير خشية وقوع حوادث.وتتابع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تطورات الظروف الجوية، من خلال الاتصالات الدائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية.