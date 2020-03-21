منى زكى: «شكلى وأنا كبيرة بيفكرنى أكتر بخلاتى»

قالت الفنانة مني زكي، إنها بعد تقدمها في العمر 25 عامًا أصبح جزء من وجهها يشبه عماتها والجزء الآخر يشبه خالاتها.وأضافت الفنانة مني زكي، خلال حوارها التليفزيوني ببرنامج "حكايتي مع الزمان" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنها ترى نفسها بعد 25 سنة من الآن جالسة مع صديقاتها وترقص معهم ويتحدثون في أشياء كثيرة.وأوضحت أنها لم تفكر في اعتزال الفن والتمثيل نهائيًا مهما تقدم بها العمر، قائلة: "طالما ربنا مديني الصحة هشتغل لأن الشغل دا ليا أنا لوحدي وبس".وتعتمد فكرة البرنامج على ظهور الضيوف في مراحل عمرية مختلفة، الأولى بمرحلة الشباب، ثم يتمّ وضع ماكياج خاص ليكونا في سن الـ60، وبعدها يتمّ وضع مكياج آخر ليصبحا في سن الـ80.