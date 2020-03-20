الأهلى يكشف عن تفاصيل رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور

كشفت مصادر بالنادي الأهلي، عن كواليس الموافقة على رحيل ثنائي الفريق حسام عاشور، نجم خط الوسط، وحارس المرمى شريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري، على أن يكون هذا الموسم هو الأخير للاعبين في صفوف المارد الأحمر.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، إن الموافقة على رحيل إكرامي جاءت في ظل وجود عرض آخر للاعب.