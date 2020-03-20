روبوتات لتوصيل البقالة ومطهر اليدين مع تفشي كورونا (فيديو)

أذاعت فضائية "يورونيوز" فيديو يكشف تفاصيل عن "روبوتات" لتوصيل البقالة وأخرى لتوزيع مطهر اليدين في الصين مع تفشي فيروس كورونا.وكشف "ليو تشي يونغ" عن ارتفاع الطلب على اقتناء "روبوتات" لتوصيل البقالة منذ انتشار فيروس "كوفيد-19"، في الوقت الذي تشهد فيه بقية الصناعات صعوبات، وليو تشي يونغ، هو الرئيس التنفيذي لشركة "زان للروبوتات"، وأحد ملايين رجال الأعمال الذين عادوا تدريجيًا إلى نشاطهم بعد أن أعلنت الصين انتصارها على الفيروس(كوفيد-19)، الذي شلّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي شهرين من الزمن.وقال ليو تشي يونغ إن روبوتات التنظيف والخدمات التي تمتلكها الشركة "لديها رؤية قوية، بما في ذلك القدرة على معالجة بيانات التصوير الحراري. وذلك من خلال معالجة أنواع مختلفة من البيانات لتحقيق الوعي وتحديد ورصد البيئة".و"الروبوت بوني" هو النموذج الذي طرحته "زان للروبوتات" وهو عبارة عن رجل آلي بست عجلات، ويصل طوله إلى 68 سنتيمترا. ويتم استخدامه من قبل تجار التجزئة والمستشفيات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية، ويتمّ التحكم فيه من خلال تطبيق يتمّ تحميله عبر الهاتف الذكي، ويمكن لهذا الروبوت حمل 40 كيلوغراما والمشي بسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة.وارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية بعد أن تقطعت السبل ما بين المدن في الصين منذ أواخر ينايرالماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والحظر الصحي الذي فرضته السلطات على المواطنين بالتزام بيوتهم.