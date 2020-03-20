«آخرها فرض حظر التجوال».. شائعات طالت مصر بسبب كورونا

حظر التجوال

إلغاء امتحانات الثانوية العامة

صور مفبركة

نقص السلع



ومن جانبها أكدت مجلس الوزراء من خلال بيان نشره المركز الإعلامى التابع لها على توافر جميع السلع الغذائية وأنه لا يوجد نقص فى المخزون الاستراتيجى، وأن جميع السلع الغذائية متوفرة لعدة أشهر قادمة ولا داعى للقلق.





نقص فى أسرة مستشفيات العزل الصحى



نفى كذلك مجلس الوزراء، من خلال بيان نشره المركز الإعلامى التابع له، على موقع الحكومة أن ما أشيع من نقص أسرة العزل الصحى مجرد كلام خالى مكن الصحة.



وأوضحت أن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفورى لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة ولم يتم رفض استقبال أى حالات مرضية طارئة بأى مستشفى فى الجمهورية، والمستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أى حالات مرضية ولم يتم حظر أى من المنتجات الغذائية سواء بمحافظة البحر الأحمر أو أى محافظة أخرى نتيجة تفشى فيروس كورونا، وأن الوضع مستقر تمامًا بكل الأسواق بمختلف المحافظات.

شبح الشائعات ما زال يطارد الحكومة المصرية، رغم خروج مصر من بؤرة الإرهاب وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعى، إلا أن مروجى الإشاعات المتربصين للهجوم على مصر لا يملوا من أفعالهم."الدستور" ترصد عددًا من الشائعات التى طالت مصر فى هذه الأوقات والتى ترتبط بفيروس كورونا وذلك بهدف زعزعة استقرار مصر.فى الآونة الأخيرة ومع ظهور الفيروس على عدد من الحالات وفرض الحجر الصحى على 300 أسرة بمحافظة الدقهلية بدأت شائعة "حظر التجوال".ولا يخفى أن هذه الشائعة تريد إظهار مصر فى موقف العاجز عن احتواء الأزمة، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصرى.من جانبه، أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان له: إنه لا صحة لفرض حظر التجوال بأى محافظة من محافظات الجمهورية، نتيجة لانتشار فيروس كورونا.كانت إشاعة إلغاء إمتحانات الثانوية العامة ممن أهم الشائعات التى انتشرت بسرعة البرق.وكان بيان مجلس الوزراء الأخير بشأن الشائعات خرج وأعلن أن ما يروج بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة أو إلغائها نوع من الشائعات لا صحة له.انتشرت أيضًا عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من الأشخاص يرتدون كمامات وملقون على الأرض وتصويرهم على كونهم ضحايا لفيروس.ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مؤخرًا صحة هذه الصور مؤكدًا على كونها لا تنتمى للواقع المصرى.نقص المخزون الاستراتيجى من السلع والمنتجات الغذائية من أهم الشائعات التى تم ترويجها مؤخرًا.