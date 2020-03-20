8 أبريل.. نظر استئناف «جارة» وفاء وأيتن عامر على حبسها

حددت محكمة جنح الدقي، جلسة ٨ أبريل المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من سيدة على الحكم بحبسها 6 أشهر، في اتهامها بسب وقذف الفنانتين وفاء وأيتن عامر.كانت محكمة جنح الدقي، قد قضت برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، وأمانة سر شعبان سعيد، بمعاقبة سيدة، بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها ١٠ آلاف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الفنانتين وفاء وأيتن عامر.وكشف قرار الإحالة الصادر في حق المتهمة فى القضية رقم 2174 لسنة 2019، أن المتهمة "ع.ا" مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقي، قامت بسب وقذف المجني عليهما سمر أحمد محمد عبدالغفار، الشهيرة بـ "أيتن عامر"، ووفاء أحمد محمد عبدالغفار، الشهيرة بـ"وفاء عامر"، بأن أسندت إليهما أمورًا لو صحت لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما.كانت المتهمة قد كتبت تعليقًا على صفحة أحد البرامج التليفزيونية، بتفاصيل اشتملت على عبارات سب وقذف وتحقير للمجنى عليهما، وتعمد تشويههما بسبب خلافات الجيرة.