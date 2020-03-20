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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:07 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
أسامة الشندويلي
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كشف دكتور كريم كرم نائب رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، أن عقار «ليكونيل» الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدامه في علاج فيروس كورونا، في مؤتمر صحفي  أمس، كان موجودًا في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية حتى يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف كرم، في تصريحات خاصة لـ "الدستور": " إن عقار ليكونيل تم سحبه من صيدليات الشركة، ووضع في وزارة الصحة لاستخدامه كعقار استراتيجي"، مشيرا إلى أن هذا الدواء لا يسمح باستخدامه استخدام ذاتي، ويشترط تناوله تحت رعاية طبية لما قد يتسبب فيه منمضاعفات، خاصة انه علاج خاص بأمراض المناعة مثل أمراض الروماتويد والملاريا.

وأوضح أن المادة الفعالة لعلاج كورونا موجودة في هيدروكين وهو إنتاج شركة مينا فارم وليكو نيل، وهيدروكسي كلوروكين وهو علاج الملاريا والروماتويد وهو انتاج شركة ايفنتس سينوفي.

وأكد كرم أن هناك منتجات أخرى وهي كلوركين فوسفات ويوجد في اكسوكين، وهو إنتاج شركة اسكندرية للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى كلوروكين سيد وفاركو، موضحًا ان العلاج الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية موجود في مصر، لكنه لن يكون مجزي لكبار السن من تجاوز عمرهم الـ 60 عاما.

ولفت إلى أن إنتاج أي مصل للفيروس يحتاج إلى مدة لا تقل عن سنة كاملة.

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