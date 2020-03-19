تطهير مؤسسات ومساجد الوادي الجديد ضد كورونا

تستمر محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، بتطهير المدارس والمساجد والمديريات والإدارات ومكاتب البريد والبنوك، ضد فيروس كورونا المستجد.أكد ذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مشيرا إلى استمرارية التطهير بجميع المؤسسات، مشددا على ارتداء الجوانتي والكمامة بكل الإدارات والبنوك ومكاتب البريد تجنبا من تفشي فيرس كورونا الذي يهدد العالم.كما أكد إغلاق جميع المقاهي والمطاعم ومحلات البلاي ستيشن وأي أماكن تجمعات للمواطنين، حيث لا يسري القرار على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومحلات البقالة.يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الحملة تستهدف الاماكن العامة والحيوية والتجمعات البشرية ذات الكثافة العالية، والتي تشمل المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والمساجد الاهلية الصغيرة