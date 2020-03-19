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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شكري يسلم رسالة السيسي للرئيس الرواندي حول مفاوضات سد النهضة

الخميس 19/مارس/2020 - 07:15 م
سد النهضة
سد النهضة
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مع سامح شكري وزير الخارجية إلى الرئيس الرواندي بول كاجامي، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الرواندي بول كاجامي، سامح شكري، اليوم الخميس في كيجالي، في إطار الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية، لعددٍ من الدول الأفريقية الشقيقة لتسليم رسائل من السيد رئيس الجمهورية حول ملف سد النهضة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن الوزير سامح شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه الرئيس "كاجامي"، وسلم له رسالة الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

واستعرض وزير الخارجية تفاصيل الموقف المصري ومجمل التطورات على مدار سنوات طويلة من المفاوضات المضنية، والتي سعت خلالها مصر للتوصُل إلى صيغة عادلة ومتوازنة لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، وهو ما تحقق بالفعل مؤخرًا في مسار واشنطن من خلال الاتفاق الذي تم صياغته برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأشار حافظ إلى أن الرئيس الرواندي "كاجامي" حرص، من جانبه، على نقل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعرب عن الشكر لإيفاد وزير الخارجية خصيصًا ليحمل تلك الرسالة المهمة في إطار ما تبذله مصر من جهد لتأمين اتفاق على صعيد ملف سد النهضة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه تم خلال اللقاء الترحيب بالتطورات الإيجابية في علاقات التعاون بين البلدين، والتي شهدت زخمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات المهمة.

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