«غني معانا».. نجوم هوليود يطلقون أغنية أثناء العزل بسبب كورونا

ولفتت "إندبندنت" إلى أن الفكرة مستوحاة من العديد من المقاطع التي انتشرت في إيطاليا، والتي تظهر مواطنين يغنون مع بعضهم البعض من الحجر الصحي على شرفاتهم، مضيفة بأن فكرة الفيديو سيطبقها العديد من النجوم الآخرين، وهم جيمي دورنان، وسارة سيلفرمان، ومايا رودولف، ومارك روفالو.





قاد نجوم فيلم Wonder Woman غلافا لأغنية Imagine لجون لينون، الأغنية التي يؤديها مشاهير هوليود أثناء العزلة الذاتية بسبب كورونا، تحت عنوان "غني معنا"، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانيةوطلبت الممثلة جال جادوت مشاركة عدد كبير من نجوم هوليوود، وتضمنت القائمة كلا من ناتالي بورتمان، إيمي آدامز، ويل فيريل، لغناء أجزاء صغيرة من الفيديو الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت الصحيفة البريطانية أنه تم إنشاء الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة على إنستجرام، لتعزيز الروح المعنوية، خاصة مع استمرار انتشار كورونا حول العالم، كما أن معظم المدن تدخل في حالة إغلاق وطنية.