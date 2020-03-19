بسبب كورونا.. بريطانيا تسحب نصف قواتها في العراق

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن سحب جزء من قواتها العسكرية في العراق، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذكرت قناة «السومرية نيوز» العراقية، أن "وزارة الدفاع البريطانية قررت سحب نصف جنودها من العراق".وأضافت أن "ذلك جاء بسبب فيروس كورونا، وأنها علقت المهام التدريبية لمدة ستين يوما".وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية من قاعدة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان لها، عن تسلم قوات الأمن العراقية القاعدة العسكرية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.