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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات

الخميس 19/مارس/2020 - 11:53 ص
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات.

وأشار النائب، في طلب الإحاطة، إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في خلق حالة من القلق بين الطلبة وأوليا الأمور.

وأكد أنه مع قرب انتهاء المدة المحددة لتعطيل الدراسة لا بد وأن يتم الإعلان عن المناهج التعليمية وكذلك مواعيد الامتحانات، ليتمكن الطلاب من استغلال فترة التعطيل للمذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وطالب جون طلعت، وزارة التربية والتعليم، بسرعة الإعلان عن المناهج لجميع المراحل التعليمية، وكذلك مواعيد الامتحانات، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار الأزمة الحالية وتخفيف المناهج وكذلك عدم الصعوبة في الامتحانات حرصا على مستقبل جميع الطلاب.

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