اختبار لقاح مصري للقضاء على «كورونا»

أعلن الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، التوصل للقاح مصري للقضاء على فيروس «كورونا» المستجد.وكشف «علي» خلال لقائه مع ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي إم سي»، موعد طرح اللقاح للمرضى، حيث سيخرج من المعمل خلال شهر من الآن، وسيكون جاهزا للتجارب السريرية وأمامه شهور قد تصل إلى سنة حتى يكون متاحًا للمرضى جميعا.وأكد أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث أن الأبحاث المصرية في هذا الصدد، تضاهي باقي الأبحاث في مختلف الدول المتقدمة وسط الإمكانيات المتوفرة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.