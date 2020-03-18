تفاصيل إصابه هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

إصيبت الفنانه العربية هند البحرينية بفيروس كورونا المستجد، لتصبح اول فنانه عربية تصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من إسبانيا.فأجات هند البحرينية متابعينها بتغريدة صادمه عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" قالت: "مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".وظهرت "هند" في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع " انستجرام " تطمئن جمهورها على حالتها وتشكر كل من سأل عنها واهتم لأمرها.وتخضع "هند" الآن لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين، وذلك بعد عودتها من إسبانيا خضوعها لفحص طبى كشف عن نتيجه سلبية بإصابتها بفيروس كورونا.هند البحرنية مغنية مشهورة فى الشرق الاوسط لقبت ب"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب".وطبقآ للإحصاءات الاخيرة لوزارة الصحة بمملكة البحرين، اليوم، ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 167 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 حالة جديدة.كما كشفت عن تعافي 8 حالات من فيروس كورونا لمواطنين اثنين بحرينيين وست مواطنات بحرينيات، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.وفى سياق متصل كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل إلى 13 ألفا و716 حالة، بزيادة نسبتها 18%.وكشفت وزارة الصحة أن 1081 مصابا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.وأن العاصمة مدريد مازالت أكثر مناطق إسبانيا تأثرًا بالفيروس، حيث سجلت حتى الآن 5 آلاف و637 حالة إصابة، و390 حالة وفاة من إجمالي الإصابات والوفيات على مستوى البلاد.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.