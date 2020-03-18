الجندي عن «كورونا»: «أخيرا المرأة هتلاقي زوجها بعيد عن الكافيه»

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أزمة كورونا فرصة جميلة لنعيد حساباتنا داخل البيت الواحد، حيث إننا أخيرا فهمنا معنى "لتسكنوا إليها" ووجدنا أن الحالة الأسرية هي حالة استقرار وسكينة.وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، "النهاردة البيوت ما بقتش فيها حالة السكن إلا ما رحم الله، لكن أخيرا الزوجة هتلاقي زوجها بعيدا عن القهوة والكافية، وهذا سلبي عند البعض وإيجابي عند البعض الأخر".وتابع الجندي: "هذه الأزمة ستغير الأسلوب الذهني للأسرة المصرية".