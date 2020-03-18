مايا دياب بالقفازات الطبية خوفًًا من «كورونا»

تحل الفنانة اللبنانية مايا دياب، ضيفة على برنامج "B my Guest"، مع الإعلامى بلال العربى، وذلك غدٍا الخميس.وتظهر مايا دياب، وبلال خلال الحلقة وهما يرتديان قفازات طبية، وذلك خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا ولتوعية المشاهدين بضرورة الاحتياطات للوقاية من انتقال الفيروس والذي ينتقل من خلال اللمس.وتكشف مايا دياب خلال الحلقة، العديد من أسرارها الشخصية والجديد حول أعمالها الفنية.البرنامج يذاع عبر فضائية lbc في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.