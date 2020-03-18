محافظ دمياط: تسجيل 14 إصابة بكورونا وتجهيز مستشفى العزل غدًا

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة تنفذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وتابعت «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «تم رصد إصابات بكورونا في مصر، واتخذنا قرارات بمنع الشيشة وإغلاق صالات الجيم و188 مركز دروس خصوصية والأسواق العشوائية»، مشيرة إلى أن الحالات المكتشف إصاباتها بكورونا لا توجد في منطقة بعينها في المحافظة.





وأضافت: «سيتم تخصيص مستشفى في رأس البر للعزل ابتداء من الغد»، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابة 14 حالة بفيروس كورونا في محافظة دمياط، وتم أخذ عينات من 140 شخصًا مخالطًا جاءت نتائجها سلبية.



